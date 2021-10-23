Пассажирам электричек вернут деньги за неиспользованные абонементы из-за нерабочих дней

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пассажиры поездов АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» смогут воспользоваться абонементом «Рабочего дня» 28, 29 октября и 1, 2, 3 ноября, а в случае если нет необходимости в купленном ранее абонементе, то его можно сдать и вернуть средства за неиспользованные дни. Об этом сообщается в пятницу, 22 октября, на сайте перевозчика.

Также уточняется, что абонементы «Выходного дня» будут действовать с 29 октября по 1 ноября и с 3 по 8 ноября.

В компании напомнили, что чем раньше будет сдан неиспользованные абонемент, тем больше дней компенсируют.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена. Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.