Молдавия попросила Украину предоставить 15 миллионов кубометров газа

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Молдавия обратилась с просьбой к Украине по поводу поставок в страну 15 миллионов кубических метров газа. Об этом в субботу, 23 октября, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

— Сейчас у Молдовы идут сложные переговоры с Газпромом о продлении контракта. Номинации им уменьшены, в стране физический дефицит газа, в частности, для объектов критической инфраструктуры. Молдова обратилась к Украине с просьбой предоставить около 15 миллионов кубометров газа, — написал он в своем аккаунте в Facebook.

До этого вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что российская компания «Газпром» предлагает республике покупать газ по завышенным ценам. Он отметил, что Молдавия намерена провести еще один раунд переговоров по поставкам голубого топлива, но будет искать и альтернативных поставщиков.

До этого сообщалось, что длившиеся в течение двух часов переговоры России и Молдавии по вопросу поставок газа с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака ни к чему не привели.

Россия на переговорах выразила готовность предоставить 25-процентную скидку на газ при условии, что Молдавия пообещает в течение трех лет вернуть долг, который накопился за предыдущие годы: порядка 700 миллионов долларов. При этом в выплатах не учитывалось топливо, которое поставлялось в Приднестровье.

Вторая сторона переговоров, которую представляли вице-премьеры Молдавии Владислав Кульминский и Андрей Спыну, ссылалась на отсутствие средств и просила снизить цену на 50 процентов.

С 22 октября по 20 ноября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.

1 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителей страны ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Политик напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров. Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.