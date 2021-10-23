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Болдуин посетил церемонию прощания с убитой на съемках оператором

Иван Юминов

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Болдуин посетил церемонию прощания с убитой на съемках оператором
Фото: Telegram / РИА Новости

Голливудский актер Алек Болдуин посетил закрытую церемонию прощания с оператором Галиной Хатчинс, которую он случайно застрелил во время съемок. Об этом сообщает New York Post в субботу, 23 октября.

— Алек Болдуин присутствовал в пятницу вечером на закрытой церемонии прощания с 42-летней кинооператором, — говорится в сообщении.

Церемония состоялась в городе Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Открытая церемония прощания с Хатчинс состоится там же в субботу, 23 октября, отмечает New York Post.

Инцидент с Алеком Болдуином произошел 22 октября из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а Хатчинс получила тяжелое ранение, но врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего актера отпустили.

В настоящее время ведется расследование, съемочный процесс приостановлен. После инцидента актер заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента.

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