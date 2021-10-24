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Юрист назвал работников, которых могут уволить в нерабочие дни

Полина Долганова

Общество
Юрист назвал работников, которых могут уволить в нерабочие дни
Фото: Pixabay

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал, в каком случае работодатели могут уволить сотрудников за невыход в офис во время длинных выходных.

По словам эксперта, согласно указу президента РФ Владимира Путина, компании самостоятельно устанавливают необходимое для поддержания полноценной рабочей деятельности количество сотрудников. В группу необходимых работников, как отмечает Кофанов, входят охранники предприятий и те, кто перечисляет зарплату. Эти сотрудники продолжают выходить на работу без получения за это какой-либо доплаты.

— Для других категорий сотрудников за невыход на работу нет штрафов, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте, — пояснил специалист.

Он подытожил, что по закону длительные выходные представляют собой нерабочие дни с сохранением заработной платы, пишет ura.ru.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена. Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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