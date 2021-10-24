Врач перечислил продукты для избавления от «плохого» холестерина

Фото: Pexels

Для снижения уровня «плохого» холестерина необходимо нормализовать уровень сахара в крови. Об этом рассказал на своем YouTube-канале врач-диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, чтобы стабилизировать сахар в организме, нужно потреблять продукты с высоким содержанием белка и клетчатки. К таким продуктам относятся, например, отруби. К полезным для организма микроэлементам также можно отнести пектины, которые можно найти в перезревших яблоках.

Как отмечает Ковальков, темные пятна с фрукта можно срезать, заморозить, а позже употреблять в пищу.

Врач также порекомендовал сократить употребление быстрых углеводов и почаще обращать внимание на сложные.

— Количество углеводов не должно превышать 110–115 граммов на человека в сутки... Конечно, идеально — рассчитать для каждого человека персонально с учетом его умственных и физических нагрузок, — рассказал медик.

Он подытожил, что каждому человеку крайне важно своевременно устранять хронические недуги, которые приводят к реактивному воспалению и повышению уровня холестерина: гайморит, гастрит и боли в зубах.

До этого врачи рассказали, что высокий уровень холестерина постепенно блокирует артерии, которые доставляют кровь к жизненно важным органам. Когда это происходит, в ногах могут появиться пять физических признаков.

Также медики назвали шесть признаков наличия «плохого» холестерина в организме. Высокий уровень «плохого» холестерина может привести к различным заболеваниям и проблемам со здоровьем.