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Гинцбург заявил, что QR-коды необходимы для создания коллективного иммунитета

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург заявил, что QR-коды необходимы для создания коллективного иммунитета
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пока уровень коллективного иммунитета в Росси не достигнет, как минимум, 80 процентов — система QR–кодов о вакцинации от COVID–19 является обязательной. Это необходимо для улучшения эпидобстановки. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Пока не менее 80 процентов не провакцинируются, надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR–кодов, — отметил он.

Также Гинцбург подчеркнул, что данный подход уже показал свой эффект во многих странах, передает слова Гинцбурга ТАСС.

— Если будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR–кодов, то в течение двух месяцев большинство граждан пройдут вакцинацию, а если это будет спустя рукава и не будет жестких границ между вакцинированными и невакцинированными, то будут постоянные волны, — заключил директор Центра имени Гамалеи.

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В воскресенье, 24 октября, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество имеет все необходимые ресурсы и методы для победы над массовым распространением коронавирусной инфекции. Однако не всегда эти инструменты используются в полном объеме.

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