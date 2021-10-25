Эффективность вакцины «Спутник V» уже подтверждена в десятках стран

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более чем за год использования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» десятки стран подтвердили ее безопасность и эффективность. Об этом сообщил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Аргентина, где, мне кажется, уже больше 13 млн человек провакцинировались «Спутником V», Мексика, Венгрия, еще полтора десятка стран: Кувейт, Арабские Эмираты - регулярно Минздрав публикует отчеты о безопасности, и никаких нареканий нет, — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек.

Также в этой беседе Александр Гинцбург рассказал, что ревакцинацию нужно делать не раньше чем через полгода. В противном случае вреда для организма не будет, однако и особой пользы тоже не будет наблюдаться.

Кроме этого, Гинцбург заявил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» безопасна для репродуктивной системы человека. Отмечается, что только при заражении вирус может оказывать негативное влияние на нее.