Игроки «Зенита» поделились эмоциями после победы над «Спартаком»

Фото: twitter.com/zenit_spb

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» на домашнем поле со счетом 7:1. Игроки петербургского клуба поделились эмоциями после разгромной победы над одним из самых принципиальных соперников.

Защитник команды Дмитрий Чистяков отметил, что у команды был отличный настрой на игру.

— У нас три последние игры — поражения. Мы с ребятами договорились, что будем играть только на победу. Мы счастливы, что получилось ярко, много голов. Наверное, мы были злые, поэтому все эти силы отдали на поле, — заявил он.

Футболист Вильмар Барриос добавил, что команда была уверена в своих силах от первой до последней секунды. Он отметил, что счастлив, что победа произошла на домашнем поле, передает издание «Невские новости».

Для столичного клуба это поражениестало крупнейшим в чемпионатах СССР и России за всю историю клуба. После первого тайма счет уже был 4:0. Дважды отличился Сердар Азмун, по голу забили Клаудиньо и Андрей Мостовой. Во втором тайме игроки «Зенита» смоги забить еще три гола, «Спартак» ответил только одним.