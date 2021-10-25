Рафик Загрутдинов: Жилой дом по программе реновации в Царицыне ввели в эксплуатацию

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кантемировская улица, 27 Карта всех событий

В столичном районе Царицыно ввели в эксплуатацию жилой дом, предназначенный для переселения в рамках программы реновации. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В районе Царицыно по адресу улица Кантемировская, владение 27, ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации, — рассказал он.

В новостройке пять секций, две из которых — шестиэтажные и три — переменной этажности. Они объединены подземной автостоянкой, спуститься на которую можно на лифте.

Отделка фасада дома выполнялась при помощи навесных трехслойных наружных стеновых панелей, которые облицевали кирпичом коричневых оттенков. На фасадах установили короба для кондиционеров.

В доме расположилось 266 квартир, из которых 31 — однокомнатная, 206 — двухкомнатные и 29 — трехкомнатные. В квартирах выполнена улучшенная отделка, соответствующая стандартам реновации.

На первом этаже расположены помещения, предусмотренные для объектов инфраструктуры и офисов. Здесь будут открыты магазины, салоны красоты, кафе, спортклубы, а также детские секции. Вестибюль жилой части включает колясочную, комнату консьержа, кладовую и зону размещения почтовых ящиков.

Здания оборудуют грузопассажирскими лифтами с визуальными и тактильными средствами информации.

Новостройка оснащена системами охраны входа, пожарного оповещения и видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили. Здесь оборудовали три детские площадки с качелями и горками, а также спортивную зону с тренажерами, турниками и брусьями.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

23 октября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве по программе реновации жилья уже получили новые квартиры почти 42 тысячи человек.