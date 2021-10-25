Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 отца Юлии Началовой

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Официальный представитель отца Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о его лечении от коронавирусной инфекции.

Поэт-песенник попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию нового типа, о госпитализации стало известно 21 октября.

Виктор Началов находится в больнице уже четыре дня. Исаева отметила, что пока рано делать какие-либо прогнозы, за состоянием Началова наблюдают врачи.

— Рано говорить, всего четыре дня проходит лечение. Пока лечится, — сказала Исаева.

Состояние Началова оценивается как стабильное. По словам Исаевой, врачи делают все возможное, чтобы остановить развитие коронавирусной инфекции и избежать серьезных осложнений, передает ФАН.

Ранее Дана Борисова сообщила, что ее мама попала в больницу с коронавирусной инфекцией. У Екатерины Ивановны продолжительное время были высокая температура и затрудненное дыхание. Кислородная поддержка оказалась неэффективной, женщину госпитализировали в больницу в Феодосии. Она находится в реанимации, поражение легких составляет 75 процентов. В настоящее время она продолжает находиться под наблюдением врачей.