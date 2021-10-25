Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 отца Юлии Началовой

Ирина Игнатенко

Общество
Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 отца Юлии Началовой
Фото: Youtube/Россия

Официальный представитель отца Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о его лечении от коронавирусной инфекции.

Поэт-песенник попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию нового типа, о госпитализации стало известно 21 октября.

Виктор Началов находится в больнице уже четыре дня. Исаева отметила, что пока рано делать какие-либо прогнозы, за состоянием Началова наблюдают врачи.

— Рано говорить, всего четыре дня проходит лечение. Пока лечится, — сказала Исаева.

Состояние Началова оценивается как стабильное. По словам Исаевой, врачи делают все возможное, чтобы остановить развитие коронавирусной инфекции и избежать серьезных осложнений, передает ФАН.

Ранее Дана Борисова сообщила, что ее мама попала в больницу с коронавирусной инфекцией. У Екатерины Ивановны продолжительное время были высокая температура и затрудненное дыхание. Кислородная поддержка оказалась неэффективной, женщину госпитализировали в больницу в Феодосии. Она находится в реанимации, поражение легких составляет 75 процентов. В настоящее время она продолжает находиться под наблюдением врачей.

Читайте также:
КоронавирусГоспитализацияЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте