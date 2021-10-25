Воробьев объяснил, как нерабочие дни помогут в борьбе с коронавирусом

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Дополнительные нерабочие дни помогут разорвать эпидемиологическую цепочку и позволят сделать так, чтобы заболеваемость ковидом снизилась. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Протоколы и методики лечения позволяют нам освобождать койки. И сегодня мы очень рассчитываем на отрицательную динамику. Для того чтобы это дальше происходило, объявлены выходные, которые позволят разорвать эту самую эпидемиологическую цепочку и уйти на другие более низкие уровни, — отметил он.

Губернатор подчеркнул, что все ограничительные меры, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса, имеют очень важное значение. В настоящее время сильно увеличен нагрузка на систему здравоохранения, передает «360».

Нерабочие дни объявили в Московской области с 28 октября по 7 ноября. В эти дни будет приостановлена работа торговых центров и кинотеатров. Кроме того, в период с 28 октября по 7 ноября устанавливаются каникулы для школьников.

О том, какие еще нововведения ждут жителей региона, читайте в материале «Вечерней Москвы».