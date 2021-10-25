Мужчина обокрал своего приятеля после вечеринки в Москве

Фото: Пресс-служба МВД

Россия, Москва, улица Вертолётчиков Карта всех событий

Столичная полиция задержала 29-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в краже денег с банковской карты своего знакомого. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, подозреваемый вместе со своим знакомым распивал алкоголь в квартире последнего на улице Вертолетчиков. Через некоторое время злоумышленник попросил у приятеля мобильный телефон якобы для вызова такси. Взяв в руки смартфон, он обнаружил, что приложение мобильного банка открыто. Тогда он решил воспользоваться моментом и перевел на свой счет 100 тысяч рублей, после чего скрылся.

Потерпевший заметил пропажу денег и обратился в полицию.

— Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого — 29 летнего жителя Московской области, который дал признательные показания. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Необычный случай кражи произошел на западе столицы. 32-летний москвич заказал в интернет-магазине вещи элитных брендов, в качестве адреса доставки он указал жилой дом на улице Крылатские Холмы. Когда курьер приехал с товаром, злоумышленник встретил его у лифта, забрал вещи и скрылся, заявив, что оплатит покупку после примерки. Однако на самом деле мужчине покинул дом, воспользовавшись другим выходом.

Затем похититель зашел в близлежащий продуктовый магазин, где переложил вещи в пакеты. Этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения. Вскоре злоумышленника задержали.