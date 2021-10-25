Путин поручил завершить создание системы управления качеством продуктов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить создание системы управления качеством и безопасностью продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 25 октября.

— Для обеспечения населения качественными продуктами питания правительству Российской Федерации завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции посредством формирования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем, — говорится в поручении главы государства.

Путин также поручил поэтапно дополнить государственные информационные системы сведениями, характеризующими безопасность и качество пищевой продукции. Речь идет, в частности, о сырье животного и растительного происхождения, ингредиентах и генно-модифицированных организмах.

Президент поручил принять меры по дополнению информационных систем страны функцией обработки данных производственного и лабораторного контроля. Правительству необходимо создать программу по стимулированию взаимодействия производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции, отмечается на сайте Кремля.

25 октября Путин также поручил Генпрокуратуре проверить исполнение законодательства в области обеспечения качества и безопасности продуктов. Срок выполнения поручения назначен до 31 декабря, ответственным за его исполнение является генеральный прокурор Игорь Краснов.