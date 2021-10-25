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Наездница с перцовым баллончиком напала на мужчину в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Наездница с перцовым баллончиком напала на мужчину в центре Москвы
Фото: Pixabay
6ПокровкаКарта всех событий

В центре столицы девушка распылила содержимое перцового баллончика в лицо молодого человека, который настойчиво гладил ее лошадь. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Конфликт между наездницей и 25-летним парнем произошел рядом с домом 6 на улице Покровке. Молодой человек гладил лошадь, несмотря на запрет девушки. В какой-то момент последняя решила использовать перцовый баллончик, чтобы парень прекратил трогать ее питомца.

На место происшествия прибыла полиция. Однако потерпевший отказался писать заявление. Медицинская помощь ему также не потребовалась.

По факту случившегося проводится проверка.

До этого сообщалось о случае кражи из столичного магазина одежды. Мужчина зашел в один из магазинов, расположенных в торговом центре на улице Большая Якиманка. Из торгового зала он похитил две куртки элитных брендов, после чего скрылся.

Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. По их словам, общий материальный ущерб превысил 530 тысяч рублей. Спустя некоторое время злоумышленник был задержан.

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