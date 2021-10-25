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Полиция изъяла более 60 граммов марихуаны у наркокурьера на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция изъяла более 60 граммов марихуаны у наркокурьера на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Лермонтовский проспект Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 40-летнего мужчину, который подозревается в хранении марихуаны. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, подозреваемый был задержан на Лермонтовском проспекте. На заднем пассажирском сиденье его машины полицейские обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с растительным веществом зеленого цвета. Общая масса вещества составила 61 грамм.

Последующая экспертиза показала, что изъятое вещество — марихуана.

Полиция изъяла более 60 граммов марихуаны у наркокурьера на юго-востоке МосквыФото: пресс-служба столичного УВД по ЮВАО

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

До этого полиция задержала наркоторговца во дворе жилого дома в районе Отрадное, в момент, когда он делал «закладку». В ходе досмотра задержанного и его автомобиля правоохранители обнаружили 54 свертка с белым порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это героин.

Во время допроса мужчина заявил, что сам наркотики не употребляет. Свою вину в содеянном он признает.

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