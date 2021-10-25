Мошенник похитил у москвича около миллиона рублей в районе Печатники

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Шоссейная улица Карта всех событий

Москвич обратился в отдел полиции по столичному району Печатники с заявлением о мошенничестве со стороны неизвестного. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО города в понедельник, 25 октября.

По словам 63-летнего потерпевшего, звонивший представился сотрудником банка и заявил, что на имя мужчины пытаются оформить кредит. Для предотвращения ситуации москвичу порекомендовали обналичить деньги и положить их на якобы безопасный счет.

Пожилой мужчина поверил собеседнику и снял деньги в банкомате на Шоссейной улице. После этого москвич положил их на новый счет, указанный звонившим.

— В продолжение своего преступного умысла неустановленное лицо также сообщило о том, что для проверкибезопасных счетов ему необходимо оформить кредит. В связи с этим потерпевший направился в отделение банка, где оформил на свое имя кредит в размере 400 тысяч рублей, а после положил указанные денежные средства на различные счета, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил 930 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

— Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых, — заключили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

До этого сообщалось, что полиция задержала двоих жителей Подмосковья, которые похитили деньги у пенсионерки, представившись сотрудниками энергетической компании. Ущерб составил 40 тысяч рублей.