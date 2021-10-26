Путин наградил мужчину, который спас двух тонущих детей

Фото: Администрация президента РФ

Житель Волжского — Валерий Данилов, был награжден медалью «За спасение погибавших». Данную награду мужчине присвоил президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет—портале правовой информации.

В Волгоградской области в середине марта текущего года 26-летний Валерий Данилов вытащил из ледяной воды реки Ахтуба двух тонущих детей. Ребята провалились под лед, во время своей прогулки по замерзшей реке. Данилов вытащил двух детей, еще один позже скончался.

— За смелость и решительность, проявленные при спасение людей в экстремальных условиях, наградить медалью «За спасение погибавших» Данилова Валерия Александровича, — говорится в указе.

14 марта на реке Ахтубе в Волгоградской области трое мальчиков от 6 до 10 лет провалились под лед. Об этом ообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области. По данным следствия, два брата 7 и 10 лет, а также их шестилетний друг пошли гулять к реке Ахтубе. Лед не выдержал их веса. Детей вытащили люди, которые находились поблизости.