Еще один пострадавший от взрыва газа в Набережных Челнах обратился за медпомощью

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Еще один пострадавший от взрыва газа в Набережных Челнах обратился за медицинской помощью. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в Минздраве Татарстана.

— По состоянию на 7.00 вторника… женщина 1973 года рождения обратилась в отделение больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов, откуда после проведения лечебно-диагностических мероприятий была опущена на амбулаторное лечение, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

По данным министерства, состояние двоих пострадавших остается тяжелым. Ребенка в стабильном состоянии перевели в Камский детский медицинский центр.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Всего, по информации МЧС, пострадали четыре человека, одна из пострадавших позже умерла. Спасатели также эвакуировали 32 жильца.

Следователи возбудили уголовное дело. СК займется установлением причин и обстоятельств произошедшего.