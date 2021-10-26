Названы пять знаков зодиака, которые обожают делать подарки

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Психологи разделяют людей на тех, кто больше любит получать подарки, чем делать, и тех, кому приятнее дарить, нежели получать. При этом последних — меньшинство. Специалисты по звездам составили топ-5 знаков зодиака, представители которых относятся именно к этой группе.

Так, материальные Тельцы, которые живут земными категориями, таким же образом взаимодействуют с окружающими. Представители этого знака любят делать роскошные подарки, не жалея на это денег. Сюрприз, подготовленный ими, нередко будет помниться всю жизнь.

Раки считают своим долгом дарить радостные эмоции близким. К выбору подарка они отнесутся с энтузиазмом и теплотой. Чаще вместо вещей они предпочтут подарить яркие воспоминания.

Может показаться, что Скорпионы владеют искусством читать мысли. Они с легкостью угадывают желание человека без подсказок или намеков. Своими подарками Скорпионы показывают, как хорошо они знают ближнего.

Весы относятся к выбору подарка творчески. Для них то уже праздник, который их вдохновляет и позволяет продемонстрировать идеальный вкус.

Процесс поиска подарков также приятен и для Рыб. Они не будут дарить банальные вещи, а постараются подчеркнуть индивидуальность того, кому предназначен презент, пишет Lisa.ru.

До этого астрологи составили топ-3 знаков восточного зодиака, которые имеют все шансы значительно улучшить финансовое положение в последний месяц осени.