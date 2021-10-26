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Почти половина финнов относится к России негативно

Михаил Алимов

Общество
Почти половина финнов относится к России негативно
Фото: Пресс-служба Совфеда

К России негативно относятся почти 45 процентов жителей Финляндии, а 60 процентов считают действия страны военной угрозой. Об этом свидетельствуют данные опроса финской аналитической организации Eva.

При этом 34 процента респондентов считают, что у финнов нет повода негативно относиться к РФ. Для сравнения — в 2012 году в положительном ключе о России думали 63 процента опрошенных граждан Финляндии. Их количество упало на 28 процентов. А негативно тогда ответили только 19 процентов опрошенных, следует из результатов исследования.

Положительно к РФ, в основном, относятся люди старшего возраста. Среди молодых финнов процент становится меньше. Также на отношение влияет уровень образования — среди академиков количество ответивших о хорошем восприятии России самое низкое (21 процент).

Отмечается, что это не установилось еще как истина. Данные могут меняться. В частности, в 2018 году из-за чемпионата мира по футболу и совместного саммита жители Финляндии стали лучше относиться к россиянам.

До этого финская журналистка Анна-Лена Лаурен отметила, что россияне ремонтируют вещи, которые многие бы просто решили выбросить. Они, по словам Лаурен, умело занимаются ремонтом аксессуаров, одежды и электроники. Эти услуги оказываются по приемлемым ценам и невероятно быстро, подчеркнула она.

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