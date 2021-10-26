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Японцы в Токио провели акцию протеста против свадьбы бывшей принцессы

Михаил Алимов

В мире
Японцы в Токио провели акцию протеста против свадьбы бывшей принцессы
Фото: flickr.com / James Cridland

В Японии прошла мирная акция протеста против свадьбы бывшей принцессы Мако и ставшего ее избранником Кэя Комуро. В районе токийского парка Хибио на шествие вышли около 130 человек с плакатами и фотографиями. Об этом во вторник, 26 октября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие хотят «защитить императорскую семью» и лично принцессу от брака с Комуро. Они несу несут плакаты и фото с его изображением и фото матери жениха.

Мако и Кэй зарегистрировали свой брак во вторник утром, а на следующий день принцесса официально покинет императорскую семью и станет Мако Комуро.

Новобрачные должны были пожениться еще в 2018 году, но после случился скандал с матерью жениха. Ее бывший бойфренд рассказал СМИ, что она должна ему внушительную сумму денег, которую он вручил ей в том числе и на обучение сына. В ответ та должна была стать его женой. Женщина отказалась от обещания и не стала возвращать деньги, после чего мужчина и обратился к СМИ.

Разразился скандал и Кэй Комуро уехал в США на учебу, где провел три года. Недавно он вернулся в Японию и вновь встретился со своей невестой. Пара решила сыграть свадьбу. Причем из-за неоднозначной ситуации с родственниками жениха, принцесса отказалась от 150 миллионов иен (около 1,3 миллиона долларов), которые положены ей после выхода из императорской семьи, передает агентство.

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