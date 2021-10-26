Предмет, похожий на гранату, нашли на платформе Быково в Раменском

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Предмет, который визуально напоминает гранату, нашли под железнодорожной платформой «Быково» в Раменском. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил источник в экстренных службах.

В связи со случившимся в расписании движения электричек на Казанском направлении произошли изменения, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания в октябре ограничит движение электричек между станциями Реутов и Балашиха в связи со строительством второго пути на ответвлении Горьковского направления Московской железной дороги. По воскресеньям, 3, 10, 24 и 31 октября, с 00:30 до 16:20 движение между станциями не осуществляется. Горожанам предоставят компенсационные автобусы.