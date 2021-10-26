Количество палов травы на природных территориях Москвы сократилось почти на треть

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ежегодная противопожарная кампания в местах отдыха горожан на природных территориях завершилась в Москве. В 2021 году специалисты зафиксировали на треть меньше палов травы, чем было отмечено в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что в текущем году было обнаружено 20 палов, при этом в 2019 году их насчитывалось свыше 30.

С 1 марта инспекторы Мосприроды провели более 21 патрульного выезда на природные территории и прошли около 220 тысяч километров. Кроме того, более 1100 патрулирований были реализованы при участии членов волонтерских пожарных бригад.

Во время выездов специалисты проводили инструктажи с горожанами и выдавали памятки с правилами пожарной безопасности.

В зонах отдыха также были установлены более 200 стендов с информацией о действиях при пожароопасной ситуации.

Свыше четырех миллионов электронных писем с предупреждениями об опасности пала сухой травы было направлено жителям Московской области с наступлением пожароопасного периода в 2021 году.