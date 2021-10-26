Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Количество палов травы на природных территориях Москвы сократилось почти на треть

Полина Долганова

Город
Количество палов травы на природных территориях Москвы сократилось почти на треть
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ежегодная противопожарная кампания в местах отдыха горожан на природных территориях завершилась в Москве. В 2021 году специалисты зафиксировали на треть меньше палов травы, чем было отмечено в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что в текущем году было обнаружено 20 палов, при этом в 2019 году их насчитывалось свыше 30.

С 1 марта инспекторы Мосприроды провели более 21 патрульного выезда на природные территории и прошли около 220 тысяч километров. Кроме того, более 1100 патрулирований были реализованы при участии членов волонтерских пожарных бригад.

Во время выездов специалисты проводили инструктажи с горожанами и выдавали памятки с правилами пожарной безопасности.

В зонах отдыха также были установлены более 200 стендов с информацией о действиях при пожароопасной ситуации.

Свыше четырех миллионов электронных писем с предупреждениями об опасности пала сухой травы было направлено жителям Московской области с наступлением пожароопасного периода в 2021 году.

Читайте также:
Паркиприродные территориипал травы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте