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МИД РФ: Заявления главы Минобороны ФРГ о сдерживании России «абсолютно недопустимы»

Михаил Алимов

Политика
МИД РФ: Заявления главы Минобороны ФРГ о сдерживании России «абсолютно недопустимы»
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия для сдерживания России «абсолютно недопустимы». Об этом во вторник, 26 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Досталось и руководителю министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности применения или использования, или задействования ядерного оружия, — рассказала она в эфире Соловьев Live.

Такие заявления, возможно, говорят о новой «школе мысли» в ФРГ. Потому что раньше страна себе такого не позволяла и хранила память о Второй мировой войне, а также роли Германии в ней. Раньше она понимала, что такое на самом деле применение ядерного оружия после бомбардировок США Хиросимы и Нагасаки.

— Сейчас приходят те люди, которые не знают ни по личному опыту, многие не знают из истории своих семей, что такое Вторая мировая война, что такое применение на практике в отношении стран и народов ядерного оружия, и действуют достаточно произвольно. Возможно, это действительно новая школа мысли, — передает ее слова РИА Новости.

Также Захарова отметила, что по этому поводу уже высказались глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу. Они однозначно заявили о недопустимости подобных тезисов.

22 октября Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должно показать России готовность применить оружие в случае необходимости. По словам политика, российская сторона якобы регулярно нарушает воздушное пространство в регионе.

23 октября Сергей Шойгу заявил, что министр обороны ФРГ обязана знать, чем заканчивается стягивание сил к российским границам.

25 октября военного атташе Германии вызвали в Минобороны России после высказывания министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании Москвы. В ходе встречи дипломату передали ноту. Ведомство уточнило, что высказывания министра провоцируют усиление напряженности в Европе.

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