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Доктор Мясников назвал неочевидные причины боли в горле

Анастасия Колоскова

Общество
Доктор Мясников назвал неочевидные причины боли в горле
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Телевизионный врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал неожиданные причины боли в горле.

— По большей части, если мы говорим о взрослых, то боль в горле, как правило, не инфекционная. Есть много заболеваний, которые сопровождаются болью в горле, — рассказал врач.

К таковым он отнес ревматическое заболевание, вызывающее мышечную боль — фибромиалгию, которой в мире страдает каждая пятая женщина. Его признаками также являются плохой сон, усталость, боль в суставах и увеличенные лимфоузлы.

Наиболее же частой причиной боли в горле Мясников навал аллергию. В таком случае он порекомендовал принимать антигистаминные средства.

Боль в горле может также сигнализировать о повышенной кислотности желудка.

— Кислое содержимое желудка забрасывается за кольцо пищевода, не полностью прикрытое, и дальше, особенно когда вы лежите, забрасывается в горло, вызывая хронический кашель, боль в горле и осиплость голоса, — рассказал доктор в эфире программы «О самом главном».

Он отметил, что в таких случаях боль в горле вызвана химическим ожогом. Поэтому пациентам следует принимать препараты, снижающие кислотность желудка.

Также боль в горле может появляться из-за сухости слизистых оболочек. Эта проблема наиболее актуальна в отопительный сезон, когда воздух становится слишком сухим.

До того Мясников объяснил, почему антибиотики бесполезны при некоторых болезнях. В частности, он не рекомендует принимать антибиотики при вирусном бронхите и кашле.

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