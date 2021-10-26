Станция «Шаболовская» работает в штатном режиме во время планового ремонта эскалатора

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Станция «Шаболовская» Калужско-Рижской линии столичного метро работает в штатном режиме во время проведения плановых работ по ремонту эскалатора. Об этом рассказали представители пресс-службы Московского метрополитена.

— Станция «Шаболовская» работает в штатном режиме. В связи с необходимостью проведения планового ремонта эскалатора, расположенного в непосредственной близости от входной группы дверей, два турникета из семи были временно демонтированы. В час пик это приводит к увеличению времени прохода на станцию, — сообщается в материале.

Представители ведомства просят пассажиров по возможности пользоваться соседней станцией «Октябрьская» или воздерживаться от поездок в час пик.

Отмечается, что информация о ремонтных работах на станциях и в вестибюлях метрополитена представлена в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте московского метро, передает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов сообщил, что с начала этого года в Москве отремонтировали 73 эскалатора на 48 станциях метро.