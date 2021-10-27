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Врачи назвали популярный завтрак, повышающий уровень холестерина

Юлия Курганова

Общество
Врачи назвали популярный завтрак, повышающий уровень холестерина
Фото: pixabay.com

Врачи сообщили, что высокий уровень холестерина возникает, когда в крови слишком много жирного вещества. Они назвали популярный завтрак, который повышает холестерин.

Чтобы снизить его уровень, медики рекомендуют сократить потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Так, популярные сухие завтраки с мюслями могут содержать насыщенные жиры. Например, кокосовое масло повышает уровень холестерина, что приводит к появлению сердечных заболеваний.

Врачи посоветовали искать сухие завтраки без трансжиров, так как они повышают холестерин. Нужно выбирать мюсли, в которых содержится не менее 20 процентов рекомендуемой суточной нормы клетчатки.

Специалисты подчеркнули, что высокий уровень холестерина не вызывает никаких симптомов, единственный способ точно узнать свой уровень — это сдать анализ крови, сообщается на портале Express.

Диетолог составила список запрещенных продуктов для людей с больным сердцем. Людям с заболеваниями сердца стоит придерживаться особой диеты. Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит исключить из рациона тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

По ее словам, людям с больным сердцем не стоит злоупотреблять соленой пищей.

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