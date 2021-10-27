Одиннадцатилетняя девочка из Закарпатья станет самой молодой матерью в стране

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На Закарпатье забеременевшая 11-летняя девочка в начале декабря станет матерью. Об этом сообщили в издании «Вести Украина» со ссылкой на журналиста из Берегово Михаила Папиша.

Он отметил, что школьница станет самой молодой мамой на Украине. Журналист добавил, что беременность девочки протекает нормально.

— Этой молоденькой роженицей должна стать 11-летняя жительница цыганской народности из Гаты, где также есть поселение ромов. Анонимные источники в райбольнице, которым доверяем, сообщают: будущая мать-цыганочка очень красивая, а беременность протекает согласно соответствующим медицинским правилам и определенным гинекологическим нюансам, — написал Папиш в Facebook.

Он призвал пользователей собрать средства на игрушки малышу.