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Одиннадцатилетняя девочка из Закарпатья станет самой молодой матерью в стране

Юлия Курганова

В мире
Одиннадцатилетняя девочка из Закарпатья станет самой молодой матерью в стране
Фото: Pixabay

На Закарпатье забеременевшая 11-летняя девочка в начале декабря станет матерью. Об этом сообщили в издании «Вести Украина» со ссылкой на журналиста из Берегово Михаила Папиша.

Он отметил, что школьница станет самой молодой мамой на Украине. Журналист добавил, что беременность девочки протекает нормально.

— Этой молоденькой роженицей должна стать 11-летняя жительница цыганской народности из Гаты, где также есть поселение ромов. Анонимные источники в райбольнице, которым доверяем, сообщают: будущая мать-цыганочка очень красивая, а беременность протекает согласно соответствующим медицинским правилам и определенным гинекологическим нюансам, — написал Папиш в Facebook.

Он призвал пользователей собрать средства на игрушки малышу.

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