Петр Бирюков: Москвичи подали более 27 тысяч заявок на согласование перепланировки
В 2021 году от жителей столицы поступило онлайн более 27 тысяч заявлений на согласование перепланировки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
— Услуга по оформлению перепланировки — одна из самых популярных: за девять месяцев этого года поступило более 27 тысяч таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения, — отметил заммэра.
Петр Бирюков сообщил, что в основном жители столицы обращаются за согласованием планируемых работ. Около 10 тысяч заявлений касались оформления акта о завершенной перепланировке, еще 6 тысяч москвичей решили согласовать ранее выполненные работы и оформить перепланировку.
Отмечается, что с 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в Москве полностью переведена в электронный вид. Теперь гражданам не требуется личное присутствие.
Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса через личный кабинет на сайте mos.ru.
Ранее Петр Бирюков рассказал жителям столицы об экологии Москвы на заседании «Регионы за здоровье».