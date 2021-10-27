Петр Бирюков: Москвичи подали более 27 тысяч заявок на согласование перепланировки

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В 2021 году от жителей столицы поступило онлайн более 27 тысяч заявлений на согласование перепланировки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Услуга по оформлению перепланировки — одна из самых популярных: за девять месяцев этого года поступило более 27 тысяч таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения, — отметил заммэра.

Петр Бирюков сообщил, что в основном жители столицы обращаются за согласованием планируемых работ. Около 10 тысяч заявлений касались оформления акта о завершенной перепланировке, еще 6 тысяч москвичей решили согласовать ранее выполненные работы и оформить перепланировку.

Отмечается, что с 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в Москве полностью переведена в электронный вид. Теперь гражданам не требуется личное присутствие.

Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса через личный кабинет на сайте mos.ru.

Ранее Петр Бирюков рассказал жителям столицы об экологии Москвы на заседании «Регионы за здоровье».