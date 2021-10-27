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Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с переданным Украине скифским золотом

Михаил Алимов

Общество
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с переданным Украине скифским золотом
Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией о невозвращении объектов культурного наследия в Крым. Ведомство проведет проверку. Об этом в среду, 27 октября, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

— Александр Иванович Бастрыкин поручил также управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России во взаимодействии с МИД России оказать содействие в проведении проверочных мероприятий и досконально изучить ситуацию, — приводит пресс-служба СК ее слова.

После проверки специалисты дадут оценку нарушению интересов России.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что решение суда Амстердама о передаче Украине золота скифов является обыкновенным воровством. Россия и Украина, по его словам, не имеют к этому отношения, ведь речь идет о споре между музеями. Скифское золото следует вернуть туда, куда обещали в Бонне и Амстердаме в 2013 году, — в Крым, подчеркнул депутат.

26 октября Амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото. В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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