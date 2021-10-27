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Народный календарь. Чего нельзя делать 28 октября, чтобы не навлечь большую беду и не заболеть

Анна Михалюк

Сюжет: 

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Общество
Народный календарь. Чего нельзя делать 28 октября, чтобы не навлечь большую беду и не заболеть
Фото: Pixabay

28 октября Православная церковь чтит память преподобного Евфимия Солунского. В этот день нельзя работать. Лучше подождать до следующего дня. Это касается как работы в доме, так и на огороде, и в поле. Если нарушить запрет, святые могут рассердиться на вас, и вы заболеете, либо в вашу жизнь придет большая беда, которая не отпустит вас на протяжении долгих лет.

Не смотрите на ночной небосвод, постарайтесь его игнорировать. Наши предки считали, что в это время можно увидеть падающую звезду, которая предвещает несчастье.

Приметы погоды:

Кошка пьет воду больше обыкновенного — к непогоде.

Если собака есть отказывается, то надвигается ненастье.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 28 октября, чтобы не навлечь большую беду и не заболеть

Именины отмечают: Иван, Дмитрий, Ефим, Афанасий, Лукьян, Денис.

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