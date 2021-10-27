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Минтруд направил проект рекомендации по выходным при вакцинации от коронавируса

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минтруд направил проект рекомендации по выходным при вакцинации от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Министерство труда и социальной защиты РФ направило в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект рекомендаций, по которым при вакцинации от коронавируса работникам предоставляются два оплачиваемых выходных дня.

— Наряду с рекомендуемым предоставлением двух оплачиваемых выходных дней отмечается возможность их присоединения к очередному отпуску, а также осуществления дополнительных выплат, оплаты проезда, питания и иных мероприятий, — говорится в документе.

Составители рекомендуют предусмотреть наличие таких выходных в коллективных договорах, локальных нормативных актах. Документ могут утвердить на заседании РТК 29 октября, передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября обеспечить два оплачиваемых выходных дня работающим людям для проведения вакцинации от коронавируса. Он также поручил главам регионов запретить проведение ночных зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (с 23:00 до 6:00) из-за ситуации с коронавирусом.

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