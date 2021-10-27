Астролог рассказала, каким знакам зодиака 28 октября принесет удачу и любовь

Фото: Unsplash

В четверг, 28 октября, планеты Венера и Юпитер образуют гармоничный аспект. Как это астрособытие отразится на всех знаках зодиака, кому принесет удачу, любовь и прибыль, «Вечерней Москве» рассказала астролога Светланы Кройцер.

Как пояснила астролог, Венера — планета любви, творчества и финансового благополучия —движется по знаку зодиака Стрелец. Именно в это время мы можем расширить свои горизонты, поставить новые задачи и цели, определить для себя новый вектор своего развития. Венера в Стрельце попадает как раз на территорию Юпитера — самой щедрой планеты, которую в астрологии называют «Большое счастье гороскопа». А Юпитер на данный момент находится в знаке Водолея. Такое положение планеты расширяет наши знания, олицетворяет оптимизм, рост, щедрость и изобилие. В этот период мы становимся более предприимчивыми и более открытыми к разным точкам зрения и аргументам. При этом еще большего успеха можно достичь благодаря взаимодействию с друзьями, сотрудничеству с единомышленниками, то есть работая сообща в команде. Это также отличный период для улучшения наших социальных навыков (обучение, обмен опытом, консультационная работа), отметила Кройцер.

— Теперь вы можете себе представить, какой будет результат объединения этих планет в аспект?! На данный момент секстиль, который является в астрологии еще и гармоничным, дает возможность приумножить свои финансы и благополучие самыми разными способами, — пояснила Кройцер.

Так, по ее словам, в этот период можно сделать удачные капиталовложения, выиграть в лотерее или в казино, приобрести антиквариат и предметы искусства, заключить брак и сотрудничество, которые принесут общественный успех и финансовую состоятельность. Кроме того, период благоприятен для получения высшего образования, длительных путешествий.

Также секстиль Венеры и Юпитера повышает вероятность выгодного решения юридических и дипломатических вопросов, заключения контрактов и договоров. И, конечно, астрособытие рождает множество возможностей для раскрытия способностей и талантов человека.

Какие сферы жизни может затронуть этот аспект у представителей всех знаков зодиака:

Овен — образование, брак, путешествия.

Телец — карьера, работа, финансы.

Близнецы — брак, образование, путешествия.

Рак — работа, финансы.

Лев — брак, дети, финансы.

Дева — работа, недвижимость.

Весы — образование, семья, дети, финансы.

Скорпион — финансы, недвижимость, семья.

Стрелец — личное развитие, образование, семья.

Козерог — финансы, недвижимость, духовность, путешествия.

Водолей — личное развитие, дети, общественная деятельность.

Рыбы — семья, духовность, путешествия.