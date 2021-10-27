Ракетоносцы Ту-160 в сопровождении МиГ-31 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Фото: mil.ru / пресс-служба Минобороны РФ

Два российских ракетоносца Ту-160 в сопровождении истребителя МиГ-31 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом в среду, 27 октября, сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что полет длился около восьми часов.

В министерстве добавили, что истребительное сопровождение обеспечивали самолеты МиГ-31 из объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.

На отдельных участках их сопровождали самолеты F-16 норвежских военно-воздушных сил, пишет ТАСС.

17 октября российский истребитель МиГ-31 вылетал для сопровождения бомбардировщика Соединенных Штатов над Японским морем. Сопровождение пришлось совершить после того как средства контроля зафиксировали в воздушном пространстве над нейтральными водами военную цель, которая приближалась к границе России. Отечественный истребитель, поднятый для сопровождения, относится к составу дежурных сил Восточного военного округа.