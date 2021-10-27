«Выйду в открытый космос с камерой»: Шипенко поделился новой идеей для съемок

Слева направо: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров / Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК Энергия

Режиссер Клим Шипенко, который совсем недавно вернулся с МКС, снова загорелся подобными съемками. На презентации проекта «Вызов» Шипенко рассказал, что теперь он собрался выйти с камерой в открытый космос.

— В следующий раз я отправлюсь на МКС, я выйду в открытый космос с камерой и сниму много сцен за пределами станции. <…> Если будет миссия на Луну и если им потребуются режиссеры, я буду первым, кто встанет в очередь, — приводят в материале слова Шипенко РИА Новости.

5 октября на МКС для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе — «Вызов» отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Полет «киноэкипажа» продлился 12 дней, после чего 17 октября космический корабль «Ю. А. Гагарин» приземлился в Казахстане.

Ранее космонавт Олег Котов, который входил в состав поисково-спасательной группы, встречающей экипаж с кинематографистами на месте посадки, рассказал, как Пересильд и Шипенко перенесли полет на МКС. По его словам, состояние «киноэкипажа» хорошее, никакого отрицательного влияния космический полет на их состояние здоровья не оказал, присутствовали обычные изменения со стороны вестибуло-вегетативной системы, нейросенсорики.