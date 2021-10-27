Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прилепин оценил амбиции стать губернатором одного из регионов России

Иван Юминов

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Прилепин оценил амбиции стать губернатором одного из регионов России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин рассказал «Вечерней Москве» об амбициях стать губернатором одного из регионов России.

— Говорить о моем возможном губернаторстве пока преждевременно. Само обучение в школе губернаторов занимает от восьми месяцев или около года, — рассказал политик.

Он, по его словам, еще не сдал экзамены и не готов думать об этом. Но есть регионы, в которых он знает ситуацию, — это Нижегородская и Рязанская области.

При этом Прилепин подчеркнул, что не рассматривает их сейчас в качестве места дальнейшей работы. Политик просто понимает, что там происходит и как там работать, заключил он.

14 октября Прилепин по собственному желанию досрочно сложил полномочия депутата Госдумы. При этом политик отказался от депутатского мандата еще двумя днями ранее.

24 сентября пресс-секретаря писателя Елизавета Кондакова рассказала, что он планирует в ближайшие семь-восемь месяцев сосредоточиться на обучении в так называемой школе губернаторов. В дальнейшем Прилепин будет готов возглавить один из регионов при поступлении соответствующего предложения, уточнила она.

Читайте также:
ГубернаторыПисателирегионы России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте