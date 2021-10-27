Прилепин оценил амбиции стать губернатором одного из регионов России

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Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин рассказал «Вечерней Москве» об амбициях стать губернатором одного из регионов России.

— Говорить о моем возможном губернаторстве пока преждевременно. Само обучение в школе губернаторов занимает от восьми месяцев или около года, — рассказал политик.

Он, по его словам, еще не сдал экзамены и не готов думать об этом. Но есть регионы, в которых он знает ситуацию, — это Нижегородская и Рязанская области.

При этом Прилепин подчеркнул, что не рассматривает их сейчас в качестве места дальнейшей работы. Политик просто понимает, что там происходит и как там работать, заключил он.

14 октября Прилепин по собственному желанию досрочно сложил полномочия депутата Госдумы. При этом политик отказался от депутатского мандата еще двумя днями ранее.

24 сентября пресс-секретаря писателя Елизавета Кондакова рассказала, что он планирует в ближайшие семь-восемь месяцев сосредоточиться на обучении в так называемой школе губернаторов. В дальнейшем Прилепин будет готов возглавить один из регионов при поступлении соответствующего предложения, уточнила она.