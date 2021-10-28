Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

29 октября Православная церковь отмечает память мученика Лонгина Сотника.

Святой Лонгин считался исцелителем глазных болезней. В этот день ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением. А также обязательно умывались холодной водой из колодца или ключа — это помогало зрению.

Наши предки верили, что святой Лонгин стоит между добрым и злым миром, охраняя людей. На Руси самым опасным местом были ворота, поэтому образ святого зачастую размещали именно над ними.

Приметы погоды:

Порывистый ветер — к дождю.

Юго-западный ветер — к ненастью, которое продлится достаточно долго.

Если дождь с утра пошел, то он продлится недолго. А вот начавшийся в обед дождик может затянуться на целые сутки.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как исправить зрение 29 октября

Именины отмечают: Евгений, Алексей, Георгий, Леонтий, Терентий, Иван, Кузьма.