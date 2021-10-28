Московские врачи вылечили еще 5232 пациента от COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие 24 часа столичные медики вылечили еще 5232 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в четверг, 28 октября.

Таким образом число полностью выздоровевших после перенесенной болезни с начала пандемии составило 1 578 057.

За последние сутки в столице зарегистрировали 8440 новых случаев коронавируса. При этом 1679 человек госпитализировали в медицинские учреждения, а 733 человека перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фото: Оперштаб

Также за сутки скончались 95 пациентов, говорится в сообщении.

В России за прошедшие 24 часа заболели коронавирусом 40 096 человек. При этом у 8,8 процента пациентов не обнаружено клинических признаков болезни. Количество смертельных случаев составило 1159. Российские медики вылечили от коронавируса 29 318 человек.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве досрочно вводятся нерабочие дни. Они продлятся с 28 октября по 7 ноября. О том, какие ограничения будут действовать в столице, — в материале «Вечерней Москвы».