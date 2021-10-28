Решетников заявил, что РФ и Узбекистан выходят на докризисный уровень товарооборота

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия и Узбекистан выходят на докризисный уровень торговли. Несмотря на пандемию, за первые восемь месяцев года взаимный товарооборот увеличился почти на 7 процентов. Об этом стало известно в ходе очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает «МИР 24».

Москва поставляет Ташкенту продовольствие, древесину, оборудование и транспортные средства.

Последний крупный проект — отправка 20 вагонов для метро узбекской столицы. Еще столько же прибудут туда до конца года.

— Активно развиваются вопросы сельского хозяйства, торговля сельскохозяйственной продукцией и здесь сняты большинство барьеров. Выстроены все административные процедуры на сегодняшний момент. У нас активно идет работа по линии трудовой миграции, — заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Еще один масштабный проект реализуется в сфере науки. Речь о создании Международной радиоастрономической обсерватории на юго-востоке Узбекистана.

Ранее в правительстве РФ рассказали об «исчерпанном» восстановлении экономики.

Источник: mir24.tv