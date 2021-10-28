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Портрет погибшего пешехода составили в подмосковном Минтрансе

Ирина Игнатенко

Общество
Портрет погибшего пешехода составили в подмосковном Минтрансе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Профиль пешеходов, чаще всего попадающих в ДТП со смертельным исходом, составили в Московской области, сообщили в региональном Минтрансе.

— МТДИ Московской области, проанализировав дорожные аварии за прошлую осень, составило портрет погибшего пешехода. Это мужчина в возрасте от 40 до 65 лет, который переходит дорогу в неположенном месте вне населенного пункта, — сообщили в ведомстве.

Чаще всего аварии с пешеходами осенью происходят в темное время суток. Самым аварийным днем стала пятница. Часто пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения, передает портал «Подмосковье сегодня».

В региональном Минтрансе призвали пешеходов не терять бдительность, переходить дорогу и железнодорожные пути только по переходам, убедившись в безопасности обстановки. Также желательно иметь на одежде светоотражающие элементы.

Ранее подмосковных автомобилистов призвали быть аккуратными в нерабочие дни.

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