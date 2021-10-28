Политтехнолог назвала принципы успешной прививочной кампании

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Политтехнолог Алена Август рассказала, какой тактики стоит придерживаться, чтобы достичь успеха в кампании по вакцинации от коронавируса в России.

Эксперт отметила, что начать нужно с четко выверенной подачи информации на тему прививок.

— Сигнал должен был быть абсолютно четко выверенным и единым, чтобы люди не сомневались в том, что им говорят, — отметила она в комментарии Life.ru.

Вторым важным этапом является подкрепление информации статистическими данными. По словам эксперта, у людей возникает недоверие, когда в разных источниках они видят разные цифры, поэтому нужна четкая проверка данных.

В-третьих, очень важен подбор экспертов — значимых людей, на чье мнение люди ориентируются больше всего, кто вызывает у них доверие.

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До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о «перезапуске» информационной кампании по вакцинации.