Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нерабочие дни в столице позволят снизить темпы заболеваемости COVID-19

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Нерабочие дни в столице позволят снизить темпы заболеваемости COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Данные меры призваны снизить темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Очень сложно в такой ситуации делать прогнозы, но мы очень надеемся, что эпидемиологические каникулы, которые вступили в силу сейчас, дадут нам эффект и позволят в ближайшие недели снизить темпы заболеваемости, — заявила Анастасия Ракова.

1/2
2/2

Как утверждает заммэра, принятые меры помогут системе здравоохранения «не скатиться в коллапс, не захлебнуться» и обеспечить всех нуждающихся необходимой помощью, передает Интерфакс.

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемиологической обстановки в стране.

Инициативу поддержал мэр Москвы Сергей Собянин и ввел с 28 октября по 7 ноября в столице режим нерабочих дней.

Читайте также:
ограничительные мерыКоронавирусМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Давайте сделаем прививку

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Все мнения
О проекте