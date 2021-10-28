Нерабочие дни в столице позволят снизить темпы заболеваемости COVID-19

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В столице с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Данные меры призваны снизить темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Очень сложно в такой ситуации делать прогнозы, но мы очень надеемся, что эпидемиологические каникулы, которые вступили в силу сейчас, дадут нам эффект и позволят в ближайшие недели снизить темпы заболеваемости, — заявила Анастасия Ракова.

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Как утверждает заммэра, принятые меры помогут системе здравоохранения «не скатиться в коллапс, не захлебнуться» и обеспечить всех нуждающихся необходимой помощью, передает Интерфакс.

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемиологической обстановки в стране.

Инициативу поддержал мэр Москвы Сергей Собянин и ввел с 28 октября по 7 ноября в столице режим нерабочих дней.