Роспотребнадзор опечатал магазин на юго-востоке Москвы за нарушение антиковидных мер

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Сотрудники Роспотребнадзора Москвы опечатали магазин «Свежий» на улице Братиславской на юго-востоке столицы. В ходе проверки здесь выявлены нарушения антиковидных мер. Об этом рассказал главный специалист-эксперт территориального отдела московского управления Роспотребнадзора по ЮВАО Василий Павловский.

— В результате проверки было установлено, что в магазине отсутствует рециркулятор для обеззараживания воздуха, не ведется контроль за масочным режимом у посетителей и продавцов, санитарное состояние помещения неудовлетворительное, нет косметического ремонта, отсутствует запас дезинфицирующих средств и масок. В связи с выявленными нарушениями в отношении предприятия составлен протокол о временном запрете деятельности, — заявил специалист.

По словам Поплавского, за выявленные нарушения, руководитель обязан выплатить штраф до 150 тысяч рублей или приостановить работу магазина на срок до 90 суток по решению суда, передает агентство городских новостей «Москва».

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В пятницу, 22 октября, магазин «Дикси» в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы опечатали сотрудники Роспотребнадзора из-за нарушения антикоронавирусных мер.