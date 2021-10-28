СК проверит инцидент с падением ограждения на младенца в Москве

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Россия, Москва, улица Молодцова Карта всех событий

Следователи проверят инцидент с падением ограждения строительной площадки на младенца в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 28 октября.

— По данному факту Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего, — рассказала представитель ведомства.

Падение ограждения строительной площадки на коляску, как уточнила она, произошло из-за сильного ветра. Малыш был на прогулке с матерью и двумя сестрами, в результате инцидента они не пострадали.

Бригада скорой помощи не обнаружила видимых повреждений у младенца, но его доставили в больницу для обследования. Следователи в рамках проверки дадут правовую оценку происшествию на предмет признаков по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

28 октября в столичной прокуратуре сообщили, что данный инцидент произошел на улице Молодцова. По факту происшествия проводится прокурорская проверка.