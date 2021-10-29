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Москвичи запасаются готовой едой в период нерабочих дней

Михаил Алимов

Сюжеты: 

ЕдаСитуация с коронавирусом
Город
Москвичи запасаются готовой едой в период нерабочих дней
Фото: Pexels

В столице на 47 процентов выросло количество контрактов на поставку недельных программ питания на день. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 29 октября, рассказали в пресс-службе холдинга Performance Group, поставляющего готовую еду.

В России спрос не столь серьезно увеличился — компания за текущую неделю поставит 1,048 миллиона готовых блюд, что на семь процентов больше, чем ранее.

— Безусловно, начало осени способствует увеличению сезонного спроса на готовую еду, однако последняя неделя демонстрирует нетипичный рост. Суммарно за последние несколько дней объем заказов на недельные программы по всей компании вырос в полтора раза, — рассказал основатель Performance Group Артур Зеленый.

По его словам, москвичи заранее подготовились к введению нерабочих дней и заключили контракты. При этом вырос спрос и за МКАД. Он отметил, что компания осуществляет бесплатную доставку в радиусе 100 километров от Москвы.

Зеленый отметил, что 65 процентов покупателей заказывают рационы повышенной калорийности — от 2500 Ккал до 3500 Ккал в день. Это объясняется понижением температуры. Многие проводят нерабочие дни за городом — 40 процентов заказов доставили н дачи и в коттеджные поселки.

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что пассивный отдых на диване во время нерабочей недели способен вызвать вялость и апатию. По его словам, ограничения введены вовремя и не исключают занятий спортом. Нужно просто стараться избегать многолюдных мест. Не стоит пропускать домашние тренировки, не забывая хотя бы о самых простых упражнениях.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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