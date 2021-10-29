Более 9,5 миллиона звонков поступило на горячую линию в Подмосковье

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Более девяти с половиной миллионов звонков поступило на горячую линию по номеру 122 в Московской области, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Горячая линия позволяет жителям получить ответы на вопросы по темам коронавируса, госуслуг, работы органов власти, оформить электронный больничный, вызвать врача, записаться на прививку.

Горячая линия была запущена в Московской области в ноябре 2020 года по поручению президента. На горячей линии в регионе работают свыше 500 операторов.

Сообщается, что среднее время ожидания не превышает одной минуты. Еще триста линий обслуживает робот: с его помощью оформлено более одного миллиона вызовов врача на дом и записано 65 тысяч человек на прививку от коронавиурсной инфекции.

До этого сообщалось, что сервис по передаче сведений о сотрудниках запустили в Подмосковье.