Facebook переименовал свою страницу в социальной сети после ребрендинга

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Компания Meta (ранее — Facebook) после модернизации переименовала свою официальную страницу в одноименной социальной сети.

При переходе на страницу пользователи видят обновленное название и новый логотип с изображением ленты Мебиуса.

Также на сайте компании в верхней части страницы теперь отображается окно, которое предлагает пользователям ознакомиться с основными положениями ребрендинга.

— Метавселенная — это следующий шаг в эволюции социальных связей. Концепция нашей компании — помочь воплотить в жизнь метавселенную. Поэтому мы меняем название, чтобы отразить нашу приверженность этому будущему, — говорится на сайте.

Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил о переименовании компании в Meta. При этом бренды, которыми владеет корпорация, будут сохранены. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и выяснила, зачем нужно было менять привычное название и как с этим решением связаны главные «грехи» IT-гиганта.

Кроме того, американские эксперты оценили решение Цукерберга переименовать Facebook в Meta.