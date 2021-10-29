В Госдуме высказались о введении QR-кодов для людей с медотводом

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Система предоставления QR-кодов гражданам, имеющим противопоказания к прививке, может появиться во всей стране. Более подробная информация ожидается после встречи депутатов Госдумы с представителями Оперштаба. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель председателя комитета по охране здоровья ГД РФ Татьяна Соломатина, комментируя новость о разработке таких QR-кодов в Крыму.

Она отметила, что граждане с медицинским отводом нуждаются в получении QR-кода.

— Людей, которым противопоказана вакцинация по медицинским показаниям, не так много. То, что им нужен этот QR-код, — безусловно, да, сегодня это востребовано. Я думаю, что ковидная ситуация будет еще достаточно долгое время, наверное, в этом есть рациональное зерно, — сказала Соломатина.

По словам собеседницы «ВМ», в перспективе такая система может появиться по всей стране. Сейчас люди с противопоказаниями сталкиваются с большим количеством неудобств. В некоторых случаях они испытывают трудности даже при госпитализации с коронавирусом: не всегда вся информация вносится в базу данных. Система QR-кодов для граждан с медотводом может сподвигнуть руководство лечебных учреждений тщательнее работать с данными пациентов, заметила Соломатина.

Она подчеркнула: сейчас введение таких QR-кодов не планируется, однако этот вопрос могут обсудить уже в ближайшее время.

— Пока никаких разговоров не ведется. Мы ждем информацию, я думаю, что после 8 ноября в Государственной думе комитет по охране здоровья планирует встречу с представителями штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, — заключила собеседница «ВМ».

Власти Крыма сообщили о планах создать систему QR-кодов для граждан, имеющих противопоказания к прививке от коронавируса. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов после заседания оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.