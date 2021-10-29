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Байден подарил особую монету Папе Римскому Франциску в Ватикане

Иван Юминов

В мире
Байден подарил особую монету Папе Римскому Франциску в Ватикане
Фото: twitter/POTUS

Президент США Джо Байден вручил Папе Римскому Франциску особую монету в ходе встречи в Ватикане.

— Я знаю, что мой сын хотел бы, чтобы я дал вам ее, — рассказал глава государства, упомянув скончавшегося сына Бо Байдена.

На монете изображены знаки отличия 261-й сигнальной бригады, где сын Байдена служил в должности капитана. Монеты, по его словам, дают воинам и лидерам, а Папа Римский — самый значимый воин добра, которого он когда-либо встречал, подчеркнул американский лидер.

После этого Байден пошутил, что если Папа Римский не будет иметь при себе монету при их следующей встрече, то тому придется оплачивать выпивку. Понтифик, услышав слова главы государства, лишь посмеялся в ответ.

Чета Байденов подарила Папе Римскому и вышитое облачение одной из религиозных организаций в США. Встреча главы государства и понтифика продолжалась более 90 минут, отмечает CNN.

29 октября сообщалось, что поездка Байдена в Ватикан стала четвертой в его карьере. Членами американской делегации являются его супруга Джилл Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и врач президента.

Подробности встречи пока еще неизвестны. Из-за пандемии коронавируса работа журналистов пула, освещавших встречи с Папой Римским, временно запрещена.

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