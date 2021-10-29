Microsoft опередила Apple в роли самой дорогой компании в мире

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Microsoft стала наиболее дорогой компанией в мире с капитализацией около 2,46 триллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов NYSE в пятницу, 29 октября.

Одна акция компании торговалась в 18:07 по московскому времени по цене 328 долларов. До этого список предприятий по капитализации возглавляла Apple со стоимостью около 2,41 триллиона долларов.

Цена акций корпорации из Купертино упала почти на четыре процента после публикации данных квартальной отчетности в четверг, 28 октября. При этом акции Microsoft выросли примерно на один процент после отчета об уверенных темпах развития, отмечается на сайте NYSE.

28 октября Марк Цукерберг рассказал, что компания Facebook сменит название на Meta. Совместно, по его словам, компания сможет открыть намного более массивную экономику-криэйторов. Корпорация проводит изменения для того, чтобы отразить то, кем она является и то, что она надеется построить.

Название «Facebook», как уточнил он, не полностью отражает то, чем занимается компания. В данный момент бренд предприятия тесно связан с одним продуктом, но в будущем ее будут видеть как «метаверс» компанию, заключил Цукерберг.